آلية امتحانات ملاحق الصفين الأول والثاني الثانوى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسى 2022-2023، والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بنفس ضوابط امتحانات الدور الأول.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مسؤولى الإحصاء بالمدارس الثانوية، ومسؤولى الإحصاء بالإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من رصد نتائج جميع الطلاب وتعديل حالتهم على صفحة الإحصاء.

وأعلنت نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023 بالدرجات، وليست تقديرات كما كانت في السنوات القليلة الماضية.

مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وتتضمن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة من الامتحانات يؤديه الطالب إلكترونيًا، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15 في المائة يؤديه الطالب ورقيًا.

وتجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي وفقًا للكتاب الدوري 49.

ويؤدي الطلاب الامتحانات في المدارس الحكومية والخدمات والخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت، أما والأسئلة المقالية بنسبة 15 في المائة ورقيًا.

كما يؤدي طلاب أولى وثانية ثانوي الامتحان سواء كان على أجهزة التابلت، أو الأسئلة المقالية في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، أما في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

بينما، يؤدي طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت والطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وطلاب للمنازل الامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

وحظرت وزارة التربية والتعليم دخول الطلاب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.

وسمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالآلة الحاسبة فقط.

