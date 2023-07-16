جامعة جدة.. 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي

جامعة جدة أتاحت 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي لعام 1445هـ -2024م مقدمة من الكلية التطبيقية، ما جعلها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.



كما تتميز بتخصصات نوعية، تواكب مستجدات العصر، وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، وتحقق أهداف التنمية.

وتشمل التخصصات المطلوبة في جامعة جدة:

إدارة الفندقة والضيافة - تكنولوجيا حماية البيئة - الأحياء الجزئية والخلوية - تقنية المعلومات - إدارة المستودعات - الموارد البشرية - الإدارة الرياضية والترويجية - الصحة والسلامة المهنية - علوم البيانات - تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد - الإرشاد السياحي - المحاسبة.

وبرامج الدبلوم بجامعة جدة مجانية بدون رسوم دراسية، بل يحصل الطالب على مكافأة شهرية، وشهادة مهنية، تساعده في الحصول على وظيفة مناسبة له بعد إنهاء متطلبات البرنامج الأكاديمية.



عمادة الدراسات العليا في جامعة جدة



تهتم بتقديم برامج الدراسات العليا في التخصصات المختلفة والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل حالياً وفي المستقبل، وأنشأت العمادة العديد من برامج الماجستير المهني في تخصصات مختلفة مثل الأمن السيبراني وتقنية المعلومات المؤسسية والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال.

جامعة جدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر



يُعنى كل قسم من أقسام العمادة المختلفة بالبرامج الأكاديمية، والدراسات والبحوث، لخلق حلقة ربط بين الجامعة والمجتمع من خلال اضطلاعه بتوفير برامج تدريبية عامة ومتخصصة تلبي الاحتياجات التدريبية الفعلية للمجتمع، والأنشطة الثقافية والاجتماعية المتمثلة بإقامة الفعاليات الموجهة لأفراد المجتمع - حسب الفئة المستفيدة من كل فعالية - من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة والتفاعل بهدف تبادل الأفكار.



فضلا عن تعزيز القيم، وتنمية الحس الفني، واحتضان المواهب عبر منصة دورية تنطلق منها رسالة إنسانية سامية إيمانًا بأن المسؤولية المجتمعية ليس لها حدود في الإبداع والتطوير وفق مبادئها السامية، وقد تتجسد وتتضح مع الثقافة والفنون من مكونات الحضارة، والاستثمار الناجح هو الاستثمار في بناء الإنسان فكريًا وإنسانيًا.