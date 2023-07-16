امتحان قدرات فنون تطبيقية.. الشروط والأماكن والموعد وكيفية الحجز

مع الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، يبدأ كل طالب في السعي وراء السبل التي تُسهل عليه دخول الكلية التي يتمناها، وإذا كنت تنوي الدراسة بأقسام كلية الفنون التطبيقية، فيجب اجتياز امتحان القدرات.

شروط أداء امتحان قدرات فنون تطبيقية

أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة الشعبة العلمية (كيمياء – فيزياء – أحياء) والشعبة الهندسية (كيمياء – فيزياء – رياضة بحتة – رياضة تطبيقية).

من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من القسم العلمي.

موعد امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024

وقام المجلس الأعلى للجامعات بفتح التسجيل الإلكتروني في امتحان قدرات فنون تطبيقية وغيرها من الكليات التي تستلزم إجراء اختبار قبل الالتحاق بها على موقع التنسيق، في الفترة من يوم السبت 15 يوليو 2023 وحتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.

وتكون مواعيد امتحان قدرات فنون تطبيقية في العاشرة صباحًا، ولا يمكن لأي طالب الدخول للاختبار بعد هذا الموعد.

كيفية حجز امتحان قدرات كلية فنون تطبيقية

الدخول على موقع التنسيق للثانوية العامة.

اختيار الدخول لأداء اختبار القدرات لعام 2023.

اختيار نوع شهادة الثانوية (ثانوية عامة، أو نظام stem، مدارس النيل، مدارس البعثة المصرية السودانية).

إدخال رقم الجلوس، والرقم القومي، وخطوة التأكد الآلية، والضغط على "دخول".

تختار كلية الفنون التطبيقية في واحدة من الجامعات التالية (حلوان – بنها – دمياط – بني سويف).

يظهر لك مكان وموعد الاختبار.

تطبع الورقة وتخضع للاختبار في المكان والموعد المحدد.

أوراق لا تنساها يوم امتحان القدرات

استمارة التسجيل من موقع التنسيق مطبوعة.

رقم الجلوس وصورة منه.

بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

دفع رسوم أداء الامتحان.

صورة شخصية.

أماكن أداء اختبارات قدرات فنون تطبيقية

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالجيزة (للطلاب القاطنين في القاهرة والجيزة).

الفنون التطبيقية جامعة بنها (للطلاب القاطنين في: الغربية - المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية).

كلية الفنون التطبيقية بدمياط (للطلاب القاطنين في: الدقهلية - دمياط – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسكندرية – مرسى مطروح – كفر الشيخ – البحيرة).

الفنون التطبيقية جامعة بني سويف (للطلاب القاطنين في: بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان).