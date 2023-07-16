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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

اختبار القدرات
اختبار القدرات

رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل اختبارات القدرات، من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية وذلك في خلال الفترة التي حددتها وزارة التعليم العالي المصرية، من يوم السبت 15 يوليو 2023، وتستمر عمليات التسجيل حتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.

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تنسيق الجامعات 2023| تفاصيل اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية

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فيديو توضيحي عن اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023

اختبارات القدرات

ومنذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويكثف أولياء الأمور والطلاب البحث عن اختبارات القدرات، والكليات التي تقبل اختبارات القدرات 2023، لسرعة التسجيل لتحديد موعدًا في الكليات لأداء تلك الاختبارات.

رابط خطوات تسجيل اختبارات القدرات 2023

- الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من الرباط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

  • يجب اختيار أيقونة اختبارات القدرات.

- تسجيل الطالب يكون باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

- يظهر أمام الطالب  البيانات الشخصية

- يجب تأكيد الطالب من صحة بياناته.

يظهر أمام الطالب أنواع اختبارات القدرات المُتاحة، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات.

- يختار الطالب نوع اختبارات القدرات

- سيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية.

- أخيرًا بعد انتهاء عملية التسجيل، يجب طباعة الإيصال.

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان - دمياط - بنها - بني سويف.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات الفنون الجميلة فنون- عمارة.

كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

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