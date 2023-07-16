رسالة أبوية من وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة أبوية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، التي تنظمها القوات المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه يريد توجيه رسالة لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 لتقليل قلقه من المجاميع التي تؤهلهم للالتحاق بالجامعات.

تجربة رضا حجازي في الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم إنه أثناء دراسته في مرحلة الثانوية العامة كان يحلم أن يصير طبيبًا لكنه لم يوفق في المجموع، فالتحق بكلية التربية وأصبح مدرسًا متميزًا في مادة الكيمياء.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه استكمل الدراسات العليا بعد التخرج في الجامعة وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه، وانتقل للعمل بالمراكز البحثية بوزارة التربية والتربية والتعليم، وتدرج حتى صار أستاذا دكتوراه محاضرا في مختلف الجامعات العربية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن التميز هو أن تستطيع فعل ما لم يستطع غيرك فعله، وأن تبدع وتتميز فيما تحبه.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكشف وزير التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن التصحيح يشير إلى نتائج مبشرة.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية.

ونظمت ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث مخصص للأسئلة المقالية القصيرة.

وتضمنت امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع والمستويات العليا.

واحتوت امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في نماذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.