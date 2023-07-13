يوليو يكشر عن أنيابه والأرصاد تكشف مفاجآت جديدة لحالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة وتغيرات في حالة الطقس شهدتها البلاد خلال الساعات الأولى الماضية، اليوم الخميس، وارتفاع درجات الحرارة، إذْ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغير الأحوال الجوية بداية من الخميس 13 يوليو حتى الثلاثاء 19 يوليو 2023، وتتعرض البلاد لأول موجة شديدة الحرارة في فصل الصيف 2023.

سجلت درجات الحرارة اليوم أعلى معدلاتها على الأنحاء كافة، إذْ سجلت القاهرة 40 درجة مئوية، فيما سجَّلتْ المحافظات الساحلية 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ووصلت الحرارة على محافظات الصعيد ( قنا- الأقصر- أسوان- أبوسمبل) 46 درجة مئوية نهارًا.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في يوليو:

كشفت الأرصاد الجوية عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر يوليو، ويرجع السبب إلى منخفض الهند الموسمي والذي يعد موعده السنوي شهري يونيو ويوليو، وله تأثير قوي على شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هم آسيا وإفريقيا وأوروبا.

حالة الطقس

تأثير منخفض الهند الموسمي على درجات الحرارة:

يلعب منخفض الهند الموسمي دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر وتغير حالة الطقس، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

خلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلي ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، إذْ هناك ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

يشهد طقس غدٍ نشاط رياح على المناطق كافة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.