وزير التعليم يتفقد مركز التصحيح الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

ورافق وزير التربية والتعليم الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على أن يحصل كل طالب على حقه في عملية التصحيح، وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم على دقة عملية التصحيح الالكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

مراحل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

واستعرض الوزير داخل المركز مختلف الاجراءات والمراحل المختلفة التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وخلال الجولة التفقدية بمركز التصحيح الرئيسي الالكتروني، استعرض الوزير الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الاجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

كما استعرض وزير التربية والتعليم خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

وأشاد وزير التربية والتعليم بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال.

وكشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 لهذا العام مبشرة للغاية، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلان النتيجة أوائل شهر أغسطس المقبل.