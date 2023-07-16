الشعور بالسقوط في الأحلام وعلاقته بالقلق وفقدان السيطرة

توضح دراسات علم النوم أن الشعور بالسقوط أثناء النوم يعد ظاهرة شائعة ترتبط بمشاعر القلق الزائد وفقدان السيطرة على جوانب الحياة الشخصية والمهنية والمالية. ويعتبر الحلم عرضًا للتوتر وعدم الأمان النفسي في الحياة الواقعية.

ووفقًا للدكتورة نيريدا غونزاليس بيريوس، طبيبة نفسية، يرتبط الشعور بالسقوط أثناء النوم بالخوف والرعب والقلق الذي ينشأ عن فقدان السيطرة على أمور مهمة في الحياة. قد يشير هذا الحلم إلى القلق تجاه أهداف بعيدة المنال أو علاقات شخصية مهمة، مثل الأصدقاء المقربين. بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية

السقوط في الأحلام يعني فقدان السيطرة

وتوضح الأحلام التي تتضمن التعثر أو الوقوع الشعور بالتوتر والقلق من التخلف عن المجموعة، مثل التأخر في العمل. بالإضافة إلى ذلك، يُرتبط السقوط من السماء في الأحلام بفقدان السيطرة على الأمور ويمكن أن يدل على القلق تجاه مواقف معينة.

في فترات مصيرية من حياة الشخص تحدث أحلام السقوط

عادةً ما تحدث هذه الأحلام خلال فترات التحول الرئيسية في الحياة، حيث يواجه الفرد تغيرات كبيرة وملحوظة. ويُعتبر السقوط في هذا السياق الأكثر قلقًا ويستدعي الحذر.

ويمكن أن يشير السقوط أيضًا إلى الشعور للقلق الزائد وفقدان السيطرة على جوانب مهمة في الحياة مع شعور بالحصار وفقدان احترام الذات. ولذلك تشير الدكتورة على ضرورة أن يتعامل الشخص بحذر مع هذه الأحلام وأن يسعى لفهم الأسباب المحتملة وراءها.

اقرأ أيضاً..قطة بـ7 أرواح تسقط من الطابق 23 وتتحدى الموت