انطلاق منتدى شباب أطباء الأسنان أغسطس القادم

كشفت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن تفاصيل منتدى شباب أطباء الأسنان، المقرر عقده يوما 10 و11 أغسطس 2023، فى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى ويهدف المنتدى إلى أن يتمكن طبيب الأسنان من الناحية الإدارية والطرق الأخرى غير العمل بالعيادات ويكون الطبيب لدية القدرة على العمل داخل الشركات الطبية أو تمكنه من إدارة عيادة أو مستشفى خاص.

وقالت الدكتورة مريم محمود، عضو مجلس نقابة أسنان الجيزة وسكرتير مساعد منتدى شباب أطباء الاسنان، أن المنتدى هذا العام أضاف يوماً للحديث عن الذكاء الاصطناعى ودوره فى مجال طب الأسنان ويستضيف المؤتمر الدكتورة لمياء فضالى وهى حاصلة على شهادات معتمدة من شركة مايكروسوفت لتوضح الأدوات المستخدمة فى مجال طب الاسنان عن طريق الذكاء الاصطناعى.

وأوضحت مريم أن النسخة الماضية شارك بها 600 طبيب وكان هناك تجاوب كبير واهتمام بالمشاركة من جانب الأطباء خاصة أن النسخة الأولى كانت جديدة ولم يكن لدى الأطباء أى معلومات عن الفكرة.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمنتدى تعريفاً بالذكاء الاصطناعى وعلاقته بعيادات الأسنان وأوضحت أن الذكاء الاصطناعى أو الـAI هو محور العالم وموجود فى كل جزء فى حياتك العملية والأكاديمية، وواجب عليك مواكبته ووضعت بعض المواضيع التشويقية منها «لو لسه مافتحتش عيادتك فـإنت ممكن تأسسها صح بالذكاء الإصطناعى زى دخول System كامل يدير ليك العيادة بدون تدخل أى عامل بشرى لو لسة مجبتش أجهزة كتير لعيادتك زى الـScanner وغيرها فـ هو داخل فيهم الذكاء الإصطناعى بشكل كبير، ولازم تبقى فاهمه كويس علشان تبقى دكتور حريف بيهم نجاح عيادتك من تعاملك الصح مع مريضك، وبالذكاء الاصطناعى إنت تقدر تشرح بالكامل خططك العلاجية بالصوت والصورة على أحد برامج الـAIعلشان مريضك يثق فيك أكتر.