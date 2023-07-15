كشفت وزارة التربية والتعليم عن استكمال تنفيذ الكتاب الإلكتروني التفاعلي لجميع الصفوف الدراسية في مختلف المناهج والمواد.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية (DLOs) المقدمة من عدد من الشركات (بريتانيكا، يوريكا، لونجمان، نهضة مصر، وغيرها) في مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الفلسفة).

وأضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم تعديل المواد الدراسية الرقمية في الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي لنحو 2400 عنصر رقمي تعليمي.

مراجعة مناهج جميع الصفوف الدراسية

مناهج دراسية إلكترونية

ونوهت وزارة التربية والتعليم بمراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف الدراسية والتخصصات المختلفة في المدارس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الخامس من المرحلة الابتدائية، وإعداد أدلة التوكاتسو للصفوف الابتدائية الأولى بالمدارس العادية والمدارس المصرية اليابانية.

وألمحت وزارة التربية والتعليم إلى إعداد التدريبات والاختبارات التفاعلية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى إعداد الإطار العام لمناهج رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي بمركز تطوير المناهج وفقًا لنظام التعليم الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم إعداد الإطار العام لبرامج ذوي الإعاقات غير المدمجين، للصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وربطت وزارة التربية والتعليم الكتب الدراسية بروابط بنك المعرفة المصري، استكمالا لمشروع ربط مناهج العلوم والرياضيات في الصفوف الدراسية الأول والثاني الثانوي.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم من مراجعة وتعديل المواد الدراسية الرقمية لعدد 700 عنصر تعليمي رقمي.

وأعدت وزارة التربية والتعليم إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية لطلاب الصفوف الدراسية من الأول الإعدادي للصف الثالث الثانوي، ضمن نظام التعليم الجديد.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من وضع أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

كما أعدت وزارة التربية والتعليم الدليل الدراسي Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية بمختلف سنواتها.

وضمّنت وزارة التربية والتعليم لغة الإشارة كمدخل للتواصل في كتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بنسبة 70 في المائة.