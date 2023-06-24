صحة الدقهلية تنفذ حملات مكثفة على حمامات السباحة والشواطئ

كلف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة والشواطئ والعائمات والفنادق .

وكشف الدكتور أحمد المكاوى مدير إدارة صحة البيئة بالدقهلية، أنه تم سحب 40 عينة من حمامات السباحة، بالإضافة إلى عينات من مختلف الشواطئ بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

وأضاف مدير إدارة صحة البيئة بالدقهلية،بالدقهلية، أنه تم سحب 435 عينة للمياه من أماكن عامة ونوادي ومحطات مياه ومراكز للشباب تضمنت 350 عينة مياه من شبكات مرشحة ونحو 37 أخرى من شبكات جوفية علاوة على 15 عينة طرود محطات مياه و 5 أخرى من وحدات غسيل كلوي.

وأوضح مدير إدارة صحة البيئة بالدقهلية، أن الإدارة كثفت من جولاتها على الأماكن العامة ومناطق وساحات للصلاة والحدائق العامة والمتنزهات إلى جانب، السلخانات لمراجعة استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الاضحى المبارك.