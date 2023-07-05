ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (اعرف نتيجتك الآن)

ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس للعام الدراسي 2022-2023 على الرابط الرسمي المخصص لها في موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة نجاح 64.47 في المائة.

وذكر وزير التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك بسبب تعدد التخصصات في نتيجة الدبلومات الفنية من: صناعى، وزراعى، وتجارى، وفندقى)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية، ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية).

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إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 نحو 739 ألفًا و170 طالبًا وطالبة، في عدد لجان 2553 لجنة، وعدد مشرفين 220 ألف معلم، عدد الحاضرين 734 ألفا و108 طلاب وطالبات بنسبة حضور 99.3 في المائة، وبلغ إجمالي الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 473 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.

بالنسبة لنظام 5 سنوات حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 في المائة عن العام السابق.

وفي نظام 3 سنوات، حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 في المائة عن العام السابق.

ونظام 3 سنوات التعليم والتدريب المزدوج، حضر 15029 طالب 4 شهادات بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

ونظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات، حضر 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

أما مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات، حضر 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

ونظام 3 سنوات إعداد مهنى، حضر 59326 طالب ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10% عن العام السابق.



وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب نظام ثلاث سنوات، بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 14 طالب نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

أوائل الدبلومات الفنية 2023

وبلغ عدد الطلاب أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبه ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة.

وتضم قائمة الأوائل محافظات: السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ، ودمياط، والبحر الأحمر.

ووعد وزير التربية والتعليم بتكريم الوزارة لأوائل الدبلومات الفنية 2023 قريبا كما يتم فى كل عام فى احتفاليه تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قددوة لأقرانهم .