إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول من العام الدراسي 2022-2023، بجميع أنواعه وتخصصاته.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسى فى امتحان الدبلوم – للمرة الثانية – بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمى وزارة التربية والتعليم فى لجان التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد وزير التربية والتعليم بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو الى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالبا وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم ، فى (2553) لجنة.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعى، وزراعى، وتجارى، وفندقى)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية، ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهنى، ونظام التكنواوجيا التطبيقية).

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضح الوزير أن أهم سمات النتيجة كالآتى: نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.



أما نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بانخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.



وبالنسبة لنظام 3 سنوات- التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالبا –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بانخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.



وفي نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالبا– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

وفي تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 1784 طالبا– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.



وفي نظام 3 سنوات- إعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالبا – ( 3 شهادات) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.



وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طالبا –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.



كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالبا – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.



وبلغ إجمالي الحضور 734108 طلاب، وإجمالي الناجحين 473264 طالبا بنسبة نجاح (64.47%)، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طلاب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالبا بنسبة (5.66 %)



وأعلن وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر.

وعد بتكريم الوزارة للأوائل قريبا كما يتم فى كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم.

زيادة الطلب على خريجي الدبلومات الفنية 2023

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى إن استراتيجية التعليم الفنى 2018 تطبق فى المدارس، ومنهجية الجدارات بدأت عام 2019، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجية التطبيقية بلغت 52 مدرسة هذا العام.



وأشار مجاهد إلى أن الدول الأوربية والعربية طالبت عدد من خريجين التعليم الفنى لسد العجز فى العمالة فى هذه الدول، ولفت إلى أن الوزارة تهتم بالجدرات المهنية الخاصة بإتقان اللغات.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023 ، وأعرب عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدا سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.



وحضر المؤتمر الصحفى، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والمهندس محمد عبد اللطيف حسب النبى رئيس اللجنة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.