روابط رسمية لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة للطلاب، ننشر الروابط الرسمية لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة نجاح 64.47 في المائة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 نحو 739 ألفًا و170 طالبًا وطالبة، في عدد لجان 2553 لجنة، وعدد مشرفين 220 ألف معلم.

فيما بلغ عدد الحاضرين من الطلاب لامتحانات الدبلومات الفنية 734 ألفا و108 طلاب وطالبات بنسبة حضور 99.3 في المائة، وبلغ إجمالي الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 473 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.

روابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة عبر الروابط الرسمية التالية.

رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الأول



رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثاني



رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثالث



رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الرابع





مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا عصر اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم المهني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومن المقرر أن يكرّم وزير التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية 2023 بمختلف أنواعه التجاري والزراعي والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه.

واعتمد وزير التربية والتعليم، قبل عيد الأضحى، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 96.2 في المائة.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبا وطالبة، حضر منهم 959 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبا وطالبة.