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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

بدء مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

بدأ منذ قليل مؤتمر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

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 يحضر المؤتمر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

 يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم المهني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

 خلال المؤتمر، يكرّم وزير التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية 2023 بمختلف أنواعه التجاري والزراعي والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه. 

 اعتمد وزير التربية والتعليم، قبل عيد الأضحى، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي 2022-2023  بنسبة نجاح 96.2 في المائة. 

 بلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 959 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023: 

وينشر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فور إعلانها رسميًا عقب المؤتمر. 

وللتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عقب ظهورها اضغط هنا

 امتحانات الدبلومات الفنية 2023: 

 أدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. 
وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس 8 يونيو 2023. 

 بدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023. 

 أجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550  لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألفًا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية. 

 بلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

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