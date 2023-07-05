أسماء وصور أوائل الدبلومات الفنية 2023 (القائمة الكاملة)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قوائم أسماء أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 بمختلف التخصصات.



وتضم قائمة أوائل الدبلومات الفنية 29 طالبًا وطالبة بمختلف التخصصات التجاري والصناعي والزراعي والفندقي زومدارس التكنولوجيا التطبيقية وبمختلف نوعياته.

وتفوقت البنات على الذكور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023، إذ حصدت الطالبات 22 مركزًا في القوائم.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 64.47 في المائة.



جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عصر اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 نحو 739 ألفًا و170 طالبًا وطالبة، في عدد لجان 2553 لجنة، وعدد مشرفين 220 ألف معلم.

فيما بلغ عدد الحاضرين من الطلاب لامتحانات الدبلومات الفنية 734 ألفًا و108 طلاب وطالبات بنسبة حضور 99.3 في المائة، وبلغ إجمالي الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 473 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.

وحدد وزير التربية والتعليم يوم 29 يوليو الجاري موعد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2023 للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين بالدور الأول.

مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم المهني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومن المقرر أن يكرّم وزير التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية 2023 بمختلف أنواعه التجاري والزراعي والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه.



وكان وزير التربية والتعليم، قبل عيد الأضحى، قد اعتمد نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 96.2 في المائة.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 959 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبًا وطالبة.

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023