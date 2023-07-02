حصاد إنجازات جامعة القاهرة خلال شهر يونيو 2023‎

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، حصاد إنجازاتها وأنشطتها خلال شهر يونيو 2023.

وحصلت جامعة القاهرة على المركز 279 عالميًا بالتصنيف الهولندي ليدن، وتصدرت الجامعات المصرية بفارق 258 مركزًا عن أقرب جامعة لها، ونجاحها في التقدم 117 مركزًا في 6 سنوات.

وقفزت جامعة القاهرة، لأول مرة في تاريخها، خلال عام واحد 184 مركزًا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام 2023 / 2024.

ونجحت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) في تحقيق إنجاز دولي جديد بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج المؤشرات الدولية.

وحصدت جامعة القاهرة 9 جوائز للدولة وتحتل المرتبة الأولى في عدد الجوائز.

أنشطة جامعة القاهرة

أجرى رئيس جامعة القاهرة جولة بكليات الجامعة للاطمئنان على سير امتحانات نهاية العام الدراسي.

ووقع رئيس جامعة القاهرة مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة المالية لإجراء البحوث في التمويل المُستدام والاقتصاد الأخضر.

ووقع رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم تطوير العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية بقيمة 160 مليون جنيه.

وحصلت جامعة القاهرة على تمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني الفرنساوي وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية.

ووقع رئيس جامعة القاهرة مذكرتي تفاهم مع جامعة بنها وجامعة بنها الأهلية، لتعزيز ودعم العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع المصري.

وحصلت جامعة القاهرة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة، بمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري.

والتقى رئيس جامعة القاهرة لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، واستقبل نقيب الصحفيين لبحث التعاون المشترك.

واستقبل رئيس جامعة القاهرة سفير دولة باراجواي بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين جامعة القاهرة وجامعات جمهورية باراجواي في أمريكا اللاتينية.

كما استقبل رئيس جامعة القاهرة للطلاب الفائزين بجوائز مهرجان "إبداع 11".

وحصلت كلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام السابع على التوالي.

وتم تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة للمرة الثانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وأطلقت جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية لشهادة الإعداد المهني للدعم النفسي والاجتماعي للسيدات.

ونظمت جامعة القاهرة ختام فعاليات المسابقة البحثية "أفضل ورقة سياسات" على مستوى الجامعات المصرية، في إطار فعاليات المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد "جريس"، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونظمت جامعة القاهرة ندوة بعنوان "المهارات الحياتية لذوي الإعاقة والمنح المقدمة لهم من هيئة فولبرايت"، بهدف تعريف الطلاب من ذوي الهمم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقدُم لها.

وأعلنت كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي في جامعة القاهرة التدريب الصيفي لطلاب الكلية والمعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية خلال شهري 7 و8، بعنوان "تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية وبعض تطبيقاتها المختلفة.

ونظمت كلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة ندوة حول سُبل مكافحة المخدرات والبعد عن استخدامها بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

ونظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا منتدى "أثر بصمة الكربون لصناعة البلاستيك على تغير المناخ"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

ونظمت كلية طب الفم والأسنان في جامعة القاهرة قافلة طبية تضم نخبة متخصصة من الأساتذة بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة" بحي الهرم بمحافظة الجيزة.

ونظمت مركز الجامعة لعلوم ورعاية المسنين قافلة طبية علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان للمسنين.

واستقبلت كلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة خبير عالمي من جامعة جرانادا الاسبانية ليحاضر حول إصابات الملاعب وتشخيص أمراض الجهاز الحركي العضلي بالموجات فوق الصوتية.

ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.