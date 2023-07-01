موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في نهائي كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية بين فريقي سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي.





وتعد بطولة كأس الرابطة هي أحداث البطولات في الكرة المصرية حيث انطلقت في الموسم الماضي، وفاز فريق فيوتشر بالنسخة الأولى من البطولة.



وكان توج فريق فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية بعد فوزه على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.



موعد نهائي كأس الرابطة المصرية



وقررت رابطة الأندية المحترفة إقامة نهائي كأس الرابطة المصرية بين المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا يوم 22 من الشهر الجاري.



وسيقام نهائي كأس الرابطة المصرية بين المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا يوم 22 يوليو على ملعب برج العرب بعدما تم إقامة نهائي النسخة الماضية بين فيوتشر وغزل المحلة على استاد القاهرة الدولي.



ومن المقرر إذاعة المباراة النهائية بين سيراميكا كليوباترا والمصري البوسعيدي على قناة أون تايم سبوربتس 1.



مشوار المصري وسيراميكا في كأس الرابطة 2023



واستطاع المصري البورسعيدي حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بينما تغلب سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع المصري في نهائي كأس الرابطة.



وبدأ سيراميكا كليوباترا منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الرابطة بالفوز على سموحة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في دور الستة عشر فيما تخطى المصري البورسعيدي الدور ذاته بعد اعتذار الأهلي عن المشاركة في البطولة.



ثم فاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي والذي شهد أيضا فوز المصري على الإسماعيلي بثنائية نظيفة.





قبل أن يقصي المصري نظيره فيوتشر ويتغلب سيراميكا على الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.