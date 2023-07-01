عاجل
الأنبا موسى بحث عن الله فوجده وتحول لقديس فرنسا.. مواجهات عنيفة بين مُتظاهرين وأنصار اليمين المُتطرف
السبت 01 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في نهائي كأس الرابطة

كأس الرابطة المصرية
كأس الرابطة المصرية

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية بين فريقي سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي.
 

txt

بركلات الترجيح .. سيراميكا يتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب الإتحاد


وتعد بطولة كأس الرابطة هي أحداث البطولات في الكرة المصرية حيث انطلقت في الموسم الماضي، وفاز فريق فيوتشر بالنسخة الأولى من البطولة.

وكان توج فريق فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية بعد فوزه على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.
 

 

موعد نهائي كأس الرابطة المصرية 
 

وقررت رابطة الأندية المحترفة إقامة نهائي كأس الرابطة المصرية بين المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا يوم 22 من الشهر الجاري.
 

وسيقام نهائي كأس الرابطة المصرية بين المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا يوم 22 يوليو على ملعب برج العرب بعدما تم إقامة نهائي النسخة الماضية بين فيوتشر وغزل المحلة على استاد القاهرة الدولي.
 

ومن المقرر إذاعة المباراة النهائية بين سيراميكا كليوباترا والمصري البوسعيدي على قناة أون تايم سبوربتس 1.

مشوار المصري وسيراميكا في كأس الرابطة 2023

واستطاع المصري البورسعيدي حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بينما تغلب سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع المصري في نهائي كأس الرابطة.
 

وبدأ سيراميكا كليوباترا منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الرابطة بالفوز على سموحة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في دور الستة عشر فيما تخطى المصري البورسعيدي الدور ذاته بعد اعتذار الأهلي عن المشاركة في البطولة.

ثم فاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي والذي شهد أيضا فوز المصري على الإسماعيلي بثنائية نظيفة.

 

txt

النادي المصري يُصدر بيان ناري حول واقعة إلياس الجلاصي في برنامج "اللعيب"

 

قبل أن يقصي المصري نظيره فيوتشر ويتغلب سيراميكا على الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.

مواد متعلقة

صراع البقاء.. شبح الهبوط يُشعل الأمتار الأخيرة بالدوري المصري

تساؤلات واستياء حول تعيين إبراهيم نور الدين لمباراة سيراميكا والطلائع

عبد الرازق يمنح لاعبو المصري راحة لقضاء العيد مع أسرهم

محمد ابراهيم: عدم التوفيق يطارد سيراميكا ومباراة المصري صعبة

بركلات الترجيح .. سيراميكا يتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب الإتحاد

النادي المصري يُصدر بيان ناري حول واقعة إلياس الجلاصي في برنامج "اللعيب"
الجريدة الورقية