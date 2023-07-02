إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 خلال أيام

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 خلال أيام.

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية والرصد والتجميع بشكل دقيق.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى الانتهاء رصد درجات طلاب الدبلومات الفنية وجمعها ومراجعتها، وانها ستكون جاهزة للعرض على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، للاعتماد خلال الأسبوع الحالي.

وذكر نائب وزير التربية والتعليم أن أوائل الدبلومات الفنية 2023 يتم تحديدهم في كل تخصص على حد الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية أجريت بشكل ميسر دون مشكلات مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، يوم الجمعة، الموافق 16 يونيو، دون حدوث أية مشكلات.

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

ووصلت عدد استراحات معلمي التعليم الفني إلى 700 استراحة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركز على مستوي الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 5060 عضو، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم 51 ألفا و51 عضو.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة.