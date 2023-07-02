الفرق الطبية تواصل فاعليات مبادرة 100 يوم صحة بقنا

تستمر الجهود المكثفة من فرق الإشراف والمتابعة بمديرية الصحة بقنا، في تفقد منظومة القطاع الطبي طوال أيام أجازة عيد الأضحي المبارك للتأكد من تكامل الخدمات الطبية المقدمة بها.

حيث تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بوحدة الجُبيل بقرية دندرة التابعة لإدارة قنا، رافقه الدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام علي المبادرة بالمحافظة.

حيث إطلع علي تردد المواطنين علي المبادرة وإستفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة لهم وتوافر كافة الأجهزة والمستلزمات اللازمة لذلك، كما إستمرت جولة تاوضروس بتفقد المشروع الاوروبي بمدينة قنا، حيث تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أجهزة قياس الضغط والسكر والإعتلال الكلوي.

هذا وأشار الدكتور راجي أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقدم العديد من الخدمات المتنوعة التي تخدم كافة أفراد الأسرة.

مشيرا إلى أن المبادرة تقدم الكشف عن مرض الضغط والسكر والإعتلال الكلوي والفخص الاكلينيكي للثدي للتأكد من خلو السيدات من سرطان الثدي، وكذلك تقدم خدمات العناية بالأم والجنين وعلاج ضعف السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلي خدمات القوافل العلاجية والتطعيمات الروتينية .

هذا وإستمرت جولات المتابعة والرصد لسير العمل بالقطاع الطبي بتفقد الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة وفي رفقته الدكتور بيتر عريان مسؤل المستلزمات الطبية بالمديرية لمستشفي فرشوط المركزي، وذلك للإطمئنان علي الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين رافقهم بالمستشفي الدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفي.

حيت تفقد الدكتور أشرف أعمال الإستقبال وتأكد من تواجد الفريق المناوب وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وإستمرت جولة الأحمر بتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي للوقوف علي تقارير المتابعة للمرضي وإلتزام المستشفي بتنفيذ بروتوكولات العلاج الصحيحة للمرضي بالمستشفي.