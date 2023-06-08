إقبال متزايد من الأجانب على الجناح التكنولوجي بهيئة الرعاية الصحية

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لليوم الثالث على التوالي من خلال الجناح التكنولوجي الخاص بها بالمعرض الطبي 2023 AFRICA HEALTH ExCon، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في الفترة من (6-9) يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأشار بيان الهيئة، إلى الإقبال المتزايد من الأجانب والأفارقة على الجناح الخاص بالهيئة بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon، لافتًا إلى إشادة الضيوف الأجانب والأفارقة وانبهارهم بجودة مستوى المنشآت الطبية التابعة للهيئة ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك خلال قيامهم بجولات افتراضية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظتي «الأقصر وجنوب سيناء»، وذلك عن طريق النظارات الذكية ثلاثية الأبعاد عبر تقنية VR التفاعلية، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية افتراضية في الواقع الافتراضي، وذلك فضلًا عن رحلة الزائرين من خلال الشاشات التفعالية الست، والتي أبرزت إمكانات الهيئة وتجهيزات منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء»، إضافة إلى استعراض محاور مشروعها للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر».

وشمل جناح الهيئة، على عدد من الروبوتات الذكية أبرزها الروبوت دويت (Duet)، وهو متواجد كمساعد رقمي ذكي ويتواجد في المدخل الرئيسي لجناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض لاستقبال الزائرين، ويقوم بتقديم الخدمات وبلغات متعددة، ويقوم بقياس المؤشرات الحيوية للمريض فضلًا عن تقييم الحالة الصحية الأولية للمريض بشكل عام.

وأضاف البيان: يقوم الروبوت موزو (Mozo)، باستضافة كافة الزائرين بجناح هيئة الرعاية الصحية، كما يقوم باستطلاع آراء الزائرين عن خدمات جناح الهيئة، فيما يقوم الروبوت MDR-C بتعقيم جناح الهيئة والمنطقة المحيطة بشكل مستمر وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وذلك نظرًا لأهمية توظيف البرمجة والتقنيات المتطورة في دعم كافة القطاعات والقطاع الطبي بشكل خاص، وذلك تماشيًا مع فكر الدولة المصرية، وأهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030

تجدر الإشارة، أنه يشارك بفعاليات معرض الطب الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، المقرر استمرار فعالياته حتى غدًا الجمعة 9 يونيو 2023، أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.