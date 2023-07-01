الإصابة بالفيروسات تضرب دولة عربية .. 24 ألف حالة

كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقرير حديث لها، عن تسجيل حوالي 24 ألف إصابة بالأنواع المختلفة من الحمى في اليمن، خلال الربع الأول من العام الجاري، وتم رصد ما يقارب الـ24 ألف حالة إصابة بالحميات والفيروسات المرتبطة بضعف حملات التطعيم، خلال أول 3 أشهر من عام 2023.

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الفيروسات في اليمن كارثة جديدة

وأعلنت الصحة العالمية، عن تزايد أعداد الإصابات وتوزيعها ما بين الـ13 ألف إصابة بالحصبة، و8870 إصابة بـ"الضنك"، وما يقارب الـ2100 حالة كوليرا مشتبهًا بها، موضحة المنظمة أن أسباب تزايد حالات الإصابات بالحميات والأمراض الفيروسية والفيروسات في اليمن إلى "إيقاف حملات التطعيم الدورية"، وهو القرار الذي اتخذه الحوثيون منذ جائحة كورونا.

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حملة تحريض واسعة ضد التحصين واللقاحات، تقودها جماعة الحوثي باليمن وهي المسيطرة على القطاع الصحي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتأتي هذه الحملة ضد الكثير من الأمراض بينها شلل الأطفال والحصبة والكزاز والدفتيريا، وظهرت آثار الحملات التحريضية بشكل كبير مؤخراً من خلال الأرقام المتصاعدة لعدد المصابين بالأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن ما يقارب الـ77 طفلاً توفوا جراء الإصابة بمرض الحصبة في اليمن منذ مطلع 2023، في حين عدد الإصابات بالمرض بين الأطفال تجاوزت الـ9000، ولم يحصل أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من ‎الحصبة على اللقاح المضاد للمرض.

وتعد برامج التلقيح في اليمن ضرورية من أجل حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وفي سياق أخر، تشق السلطات السعودية الجبال في طريق عُرف بطريق "الموت" أو كما هو معروف لأهل اليمن بطريق هيجة العبد، لتذليل واتساع المنعطفات الخطرة لتبدو آمنة أمام المركبات.

وتشرع الآلات السعودية، التي تسابق الزمن في العمل على تعديل وتوسيع طريق هيجة العبد بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

برنامج سعودي لإعمار اليمن يعمل على صيانة طريق هيجة العبد

وتصل تكلفة تأهيل ورصف طريق هيجة العبد، إلى 20 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إعمال شق وتوسعة المجاري المائية وإزالة الصخور المتساقطة وتوسعة الرؤية للسائقين في بعض المنعطفات، للحد من حوادث الطرق.