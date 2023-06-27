رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة في عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونوه رئيس جامعة القاهرة باستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة في مستشفيات قصر العيني.



وأكد رئيس جامعة القاهرة استمرار عمل مستشفيات قصر العيني بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.

استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة توفير كل الإمكانات الطبية اللازمة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدًا استعداد أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأعلنت الحكومة منح العاملين في الدولة إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من اليوم الثلاثاء حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 3 يوليو 2023، ويحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك غدا الأربعاء.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى.

ونبه وزير التعليم العالي بتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية في المستشفيات الجامعية كل على حدة؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وشدد وزير التعليم العالي على توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية في جميع المستشفيات الجامعية وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته في جميع المستشفيات الجامعية.

ووجه وزير التعليم العالي بتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة إجازةعيد الأضحى المبارك.