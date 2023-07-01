جهاز طبي جديد لعلاج السكتة القلبية .. فرصة جديدة للحياة

كشفت إحدى المؤسسات المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية، عن إطلاق جهاز طبي جديد ويهد طفرة غير مسبوقة في مجال الأجهزة الطبية، وهو يعد فرصة لإعادة تشغيل القلب والدورة الدموية بعد السكتة القلبية في طفرة طبية.

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جهاز طبي جديد طفرة طبية

وبحسب ما أعلنت عنه المؤسسة الروسية، أن هذا الجهاز التي تم صناعته وتطويره خلال الفترة الأخيرة سيساعد في الحد من عدد الوفيات بحالات المرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إنعاش عاجلة، كمصابي الحوادث.

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وأوضحت المؤسسة، أن هذه الطفرة بالنسبة لـ" جهاز طبي" يعمل على إعادة تشغيل القلب والدورة الدموية بعد السكتة القلبية، وهذا الجهاز سيكون فرصة في غضون ثلاث سنوات لسد الاحتياجات من هذه المعدات الطبية في البلاد، ونظرا لحجمه ووزنه البالغ 9 كيلوغرامات يمكن استخدام الجهاز الجديد بوحدات العناية المركزة وسيارات الإسعاف.

السكتة القلبية

وأعلنت مؤسسة روسية عن تطوير أجهزة طبية مميزة قادرة على إنقاذ حياة الناس في حالات السكتة القلبية المفاجئة والفشل التنفسي الحاد، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "حصلت شركة سبلاف التابعة لمؤسستنا على شهادات اعتماد لأجهزة طبية جديدة طورتها لإنقاذ حياة الناس في حالات السكتة القلبية المفاجئة والفشل التنفسي الحاد، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج المتسلسل لهذه الأجهزة نهاية العام الجاري".

وأضاف البيان: "أجهزة الأكسجة الغشائية خارج الجسم التي طورناها لا تقل أهمية عن الأجهزة الأجنبية الشبيهة بها، لكنها ستكون أرخص بحدود 30 إلى 40% تقريبا، هذه الأجهزة قادرة على تزويد الدم بالأوكسيجين الذي يحتاجه القلب والرئتين في الحالات الطارئة، وستساعد على إنقاذ أرواح الكثيرين من ضحايا حوادث السير والحرائق والكوارث الطبيعية"

في طفرة علمية نادرة من نوعها، أطلقت مؤسسة تكنولوجية روسية جهازًا طبيًا جديدًا، يعيد تشغيل القلب وإطلاق الدورة الدموية بعد السكتة القلبية المفاجئة، أو لدى مصابي الحوادث الذين تتعطل دورتهم الدموية بشكل مفاجيء.

جهاز طبي يعيد تشغيل القلب بعد السكتة القلبية المفاجئة

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أوضحت شركة "روستيخ" خلال منشورعلى موقعها أنه في السابق كان يتم توفير هذه المعدات لروسيا من الخارج، أما الآن يصنعون كل شيء لضمان عدم ترك الرعاية الصحية المحلية دون المعدات اللازمة".