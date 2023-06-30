كشف ملابسات تضرر أحد الأشخاص من تعدي شقيق زوجته عليه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيق زوجته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

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بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ، وشقيق زوجته 'أحدهما مصاب بجروح متفرقة بالجسم') وطرف ثان (شقيق الثانى' مصاب بجروح متفرقة بالظهر') جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، بسبب مشادة كلامية بين الطرف الثانى وشقيقته 'زوجة الأول' لخلافات حول الإرث تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

القبض على 8 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة

وفي سياقٍ مُتصل، القى رجال مباحث القاهرة القبض على 8 أشخاص بحوزتهم حشيش وشابو وبودر وهيروين بالمطرية ومدينة نصر.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلو جرام - كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، الآيس، الكوكايين"– طبنجة صوت - سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - ميزان حساس).

كما تم ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس"شابو" – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

وفي سياقٍ مُتصل، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 4 أشخاص ل 3 منهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "البودر – الهيروين"– مبالغ مالية – 4 هواتف محمولة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حظا، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط المجرمين بكافة صورهم وأشكالهم، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب عل الوكن والمواطنين.

ويشن رجال الأمن يومياً حملات مُكبرة هدفها الإيقاع بكل أنواع الجريمة وذلك في كافة الأنحاء، وتلقى تلك الجهود استحسان الشعب المصري الذي يشعر بإيجابية تأثير تلك الجهود على حياته اليومية وشعوره بالأمن والأمان,