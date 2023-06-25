اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. أضرار تناولها على الإنسان

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. في السادس والعشرين من يونيو كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك من أجل زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع وتعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من المخدرات.

وفي ديسمبر عام 1987م، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم 26 يونيو يومًا دوليًا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع به، بموجب القرار رقم 112/42 ، وذلك من أجل غرس الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد في جميع أنحاء العالم، خاصة الأطفال والمراهقين.

ويأتي شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام تحت عنوان "شاركنا لنمنعها"، بهدف مكافحة المعلومات المضللة وتشجيع تبادل الحقائق المتعلقة بالمخدرات.

وقد دعت الأمم المتحدة المجتمعات عامة والأفراد خاصة للمشاركة في إحياء هذا اليوم السنوي، والانغماس الفعال في معالجة مشكلة المخدرات العالمية لزيادة الوعي المعني بالمخدرات والجريمة للحد من انتشاره.

وفي كل عام يصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقرير المخدرات العالمي، المليء بالإحصاءات الرئيسية والبيانات الوقائعية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية، وهو نهج وأبحاث تستند إلى العلم.

أهداف الاحتفال

الوصول إلى عالم خال تمامًا من استخدام أو تعاطي المخدرات

القضاء بشكل أساسي على إساءة استخدام المواد المخدرة

توعية جميع المواطنين بالأضرار الجسيمة التي تسبب بها المخدرات سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي

تعزيز الشعور بالمسؤولية داخل جميع المواطنين بتوجيه النصيحة للغير بأضرار المخدرات وبعواقبها الوخيمة على الصحة

أضرار تناول المخدرات

حدوث اضطرابات في القلب

ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين

التعرض لنوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة

حدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة

تليف الكبد وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم

اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية مما يؤدي إلى الهزال