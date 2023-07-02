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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الإقليمي للمساواة بين الجنسين بالمغرب

القومي للمرأة يشارك
القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الإقليمي للمساواة بين الجنسين

شارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المؤتمر الإقليمي حول موضوع: الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي- المالية العمومية محرك للتغيير من أجل المساواة "، والذى  نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي، وذلك في مراكش بالمغرب على مدار يومين

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المجلس القومي للمرأة ينظم معسكر التوعية الأسري بمحافظة الأقصر

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القومى للمرأة يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة

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القومي للمرأة يعقد اجتماعه الدوري للمرة الأولى من مقره بالعاصمة الإدارية

 استعرضت  شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس جهود الدولة فى إصدار دليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى الذى تم اصدراه فى نوفمبر ٢٠٢٢ ، بهدف وضع إطارا متكاملا لدمج احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة ورصد الفجوات وتوجيه الانفاق ، وتحدثت عن محاور  الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تعد أول استراتيجية متعلقة باحتياجات المرأة تعكس تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف الخامس والهدف العاشر من الأهداف الأمميه، وأهمية الاعتماد على الاحصاءات والبيانات المصنفة حسب النوع للقدرة على تحديد احتياجات كل فئة وأولوية الانفاق. 

كما تحدثت عن إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026 والتى تركز فى محورها الثالث على تمكين المرأة وايضا حقوق الطفل وذوى الإعاقة.

تنفيذ برامج مشتركة بين المجلس ووزارة المالية للتدريب 

 

 واستعرضت الجهود المبذولة فى بناء قدرات مسؤولي وحدات تكافؤ الفرص وتنفيذ برامج مشتركة بين المجلس ووزارة المالية للتدريب على تطبيق الموازنات المستجيبة وبرنامج تدريب المدربين، مع الاهتمام بمحفزات لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مثل إطلاق جائزة مؤسسية على مستوى الجهاز الادارى للدولة "،و جائزة التميز المؤسسى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" وجائزة "المشروعات الخضراء الذكية – فئة مشروعات المرأة". 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تجدر الإشارة الى أن المؤتمر استهدف التعرف على النهج المستخدم فى موازنة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تنعكس بالايجاب على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على الفجوة النوعية من خلال تسليط الضوء على آثار المخصصات المالية (موارد ونفقات) فى تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بما يتيح استفادة المواطنين من الجنسين على قدم المساواة والحد من اوجه عدم المساواة.

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