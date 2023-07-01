"التدخين والمواد الإدمانية وتأثيرها على البيئة "ندوة بمركز شباب الحراجية بقوص

نظم جهاز شؤن البيئة فرع محافظة قنا، اليوم السبت، ندوة بمقر مركز شباب الحراجيه بقرية الحراجية بمدينة قوص جنوب محافظة قنا، بعنوان التدخين والمواد الإدمانية وتأثيرها على البيئة، وذلك بحضور 50 من الشباب والفتيات، والدكتور محمود يس، ومروة عبدالراضى فريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقنا، والمهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة، والاستاذ فتوح كامل قائد فريق الجوالة بمركز شباب الحراجية ،و حضور رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحراجية و أعضاءها.

أدار حوار اللقاء فتوح كامل قائد فريق الجوالة بمركز شباب الحراجية، مقدما الشكر لتعاون صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و جهاز شئون البيئة فرع قنا فى نشر الوعي البيئي لدى شباب الحراجية.

حيث حاضر الدكتور محمود يس و مروة عبدالراضى عن دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و مخاطر الصحية المدمن و حياة الاجتماعية و الأسرية.

فيما حاضر المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئة بجهاز شؤن البيئة بقنا، عن آثار التدخين الضارة و إنتاجه على الصحة و البيئة من تلوث الهواء و الماء و التربة .