ختام منافسات الدوري الرياضي لاتحاد مراكز شباب مصر بالقاهرة

اختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، بمشاركة محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، المنيا"، والمقام على ملاعب المدينة الرياضية بالأسمرات، وتضمنت الفعاليات، التي استضافتها المدينة الرياضية بالأسمرات، التصفيات النهائية لألعاب (خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة)، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة.

وأكد الدكتور ماجد العزازي في كلمته أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يولي هذه المبادرة اهتمامه لما تقدمه من فائدة للشباب من استثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تماشيًا مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية، مشددًا على أن هذه الفعاليات ستفرز الكثير من المواهب الرياضية من أبناء المحافظة في مختلف الألعاب والرياضيات، مثمنًا إقامة الفعاليات بالمدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات لما تحتويه من ملاعب عالمية في كل الرياضات والألعاب والأنشطة، مؤكدًا بأن المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات يعد صرحًا رياضيًا من أهم القلاع الرياضية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة من جانب الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الرياضة والرياضيين في مصر.

جاءت فعاليات الختام بحضور الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، محمود فوزي، رئيس مجلس الأمناء للمدينة الرياضية، الدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب الهيئات الشبابية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، طارق عبدالموجود، مدير الإدارة العامة للهيئات بوزارة الشباب، أحمد خلف، مدير إدارة الاتحادات النوعية بوزارة الشباب، محمود حسن، أمين الصندوق للمدينة الرياضية بالأسمرات، الدكتور إسلام عرفة، نائب المدير التنفيذي للمدينة الرياضية بالأسمرات، الدكتور حسام ولاء، مدير القطاع الرياضي للمدينة الرياضية بالأسمرات، الدكتور محمد سليمان، أمين صندوق الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور محمد السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور عمر وكوك، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور محمد فتحي ندا، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أسامة صقر، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أحمد يحيى الصواف، رئيس فرع الاتحاد بالمنيا، محمود عبدالمنعم، عضو الفرع ببنى سويف، محمود نميش، رئيس مركز شباب الفسطاط.

وحصل على المركز الأول وكأس المحافظة في خماسي كرة القدم مركز شباب المنزلة محافظة القليوبية، وفي كرة اليد مركز شباب ناصر بملوي محافظة المنيا، وفي كرة السلة مركز شباب حلوان الجديدة محافظة القاهرة، وفي كرة الطائرة بنات مركز شباب المنشية الجديدة محافظة القليوبية، وفي تنس الطاولة مركز شباب البساتين محافظة القاهرة، وفي معرض منتجات الفتاة والمرأة محافظة بني سويف.