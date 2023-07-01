ضبط كمية من الهيروين خلال حملة أمنية بالغربية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني الأمن العام، ومختلف مديريات الأمن حملة أمنية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، كما نجحت مديرية أمن الغربية في ضبط شخص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بينما، أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية منشية برديس بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود إشارة إلى الأجهزة الأمنية بسوهاج من مستشفى برديس يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات بينهما والتي نتج عنها إصابة 4 أشخاص.

وتبين وصول 4 أشخاص إلى مستشفى برديس بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال المصابين قرروا أن سبب المشاجرة خلافات بينهم وعللوا حدوث إصابتهم لذات السبب تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

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