أمريكا.. قتلى وجرحى إزاء إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور

أعلنت وسائل الإعلام في أمريكا، اليوم الأحد، عن مقتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات، بعد أن فتح مسلح النار على حفل في بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية.

وكشفت الشرطة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند بأمريكا، عن حدوث إطلاق نار جماعي في المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن السلطات لم تؤكد بعد عدد القتلى أو الجرحى في الحادث، لكنه من المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق مع نشر الشرطة بأمريكا المزيد من التفاصيل حول ملابسات إطلاق النار.

ووقع حادث إطلاق النار، وفق المصادر، خلال حفل بحي بروكلين في بالتيمور، كان أكثر من 100 شخص حاضرين عندما أطلق مسلح مجهول ما لا يقل عن 30 طلقة، مما أسفر عن مقتل أربعة.

حالة استنفار



وأعلنت السلطات الأمريكية تواجد أطقم طبية ورجال طوارئ والقائم بأعمال مفوض شرطة مدينة بالتيمور في موقع إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة، وتواجدت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية في موقع "حادث إطلاق النار الجماعي".

وقالت الشرطة إنها تعتزم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق من الأحد.

وذلك بعد أيام من مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار عقب حفل تخرج فى مدرسة ثانوية بمدينة "ريتشموند" فى ولاية "فيرجينيا".

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن شرطة مدينة "ريتشموند" قولها إنه تم احتجاز شخص يبلغ من العمر 19 سنة يعتقد أنه متورط في الحادث، مشيرة إلى أن القتيلين هما أحد الطلاب ويبلغ من العمر 18 سنة، والآخر أحد الأشخاص الحاضرين للحفل، ويبلغ من العمر 35 سنة.

حوادث إطلاق النار الجماعي في أمريكا

يذكر أن أكثر من 130 حادث إطلاق نار جماعي وقع في جميع أنحاء أمريكا هذا العام حتى مارس الماضي، بما في ذلك الهجوم على مدرسة في ناشفيل، والذي قتل فيه ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

والولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد لـ "إطلاق النار الجماعي"، فإن أرشيف قاعدة البيانات يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه "حادث أصيب أو قتل فيه أكثر من أربعة أشخاص"، وتشمل البيانات إطلاق النار الذي يحدث في المنازل والأماكن العامة.

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