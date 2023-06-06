رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023.

ويؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات والجداول المُعلنة بالكليات.

واطمأن رئيس جامعة القاهرة على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة جميع سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرصه على متابعة سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

امتحانات جامعة القاهرة

هدوء في امتحانات جامعة القاهرة

وقال رئيس جامعة القاهرة إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

امتحانات جامعة القاهرة

واستمع رئيس جامعة القاهرة خلال الجولة، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

امتحانات جامعة القاهرة

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن نظام الامتحانات يأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتي تتمثل في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

امتحانات جامعة القاهرة

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

امتحانات جامعة القاهرة

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة أن تشتمل ورقة الامتحان على نظام الأسئلة الموضوعية في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة