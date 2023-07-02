تأهيل الترع وحماية النيل.. سويلم يتابع موقف المشروعات المائية بمراكز مبادرة حياة كريمة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وموقف تدبير قطع أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها .

حياة كريمة

وقال خليفة، إنه ومنذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، موضحا أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

وأضاف، أن الوزارة أسهمت فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .

وقد تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٤٦٦ كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٠٧٦ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٠ كيلومتر ، لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الرى .

كما يجرى تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٤٩) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد (٥٢) قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (١٦ قطعة) ، مراكز الشباب (١٤ قطعة) ، المراكز الطبية (١٠ قطع) ، الأسواق الحضرية (٩ قطع) ، المدارس (٧ قطع) ، وحدات الإسعاف (٥ قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، ملاعب (٤ قطع) .