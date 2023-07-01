إحباط تهريب كمية من الأدوات الطبية المستعملة بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب أجنبي من أصل مصري تهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة المحظور دخولها البلاد.

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أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الالمانية القادمة من فرانكفورت، استوقف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة تلاحظ وجود اجسام معدنية داخل حقائب الراكب، ومن ثم تم تفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من الاجهزة الطبية المستعملة.

وتم تفتيش الراكب ذاتيا أمر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 168 لسنة 2023

وفي سياق منفصل، مصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة في مدينة الأقصرغرقاً فى نهر النيل خلال السباحة برفقة أصدقائه فى رابع أيام العيد، وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية لموقع الحادث ونجحوا فى إنتشال جثمان الشاب ونقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتلقى إخطار لشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري يفيد بغرق شاب يدعى "عبد الله ناجح" يبلغ من العمر 19 سنة، فى نهر النيل خلال السباحة برفقة أصدقائه فى رابع أيام العيد، وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية لموقع الحادث ونجحوا فى إنتشال جثمان الشاب ونقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بينما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم بالهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى طريق الفيوم بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم بدائرة قسم شرطة الهرم مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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