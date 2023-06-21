زيارة رئيس مكتب الهجرة ببرلين إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة (صور)

استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك، إنجلهارد مازانك رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الالمانية بالقاهرة والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية.

وعقب انتهاء الضيف الزائر من الجولة التفقدية التى نظمت له داخل حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة لإطلاعه على أحدث مشروعاتها المنفذة الهادفة لتوظيف أحدث تطبيقات مجالات البحث العلمي والتصنيع بها لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.

تفاصيل زيارة الجامعة الألمانية

الجامعة الألمانية بالقاهرة

وزار عدد من المعامل المجهزة بأحدث التقنيات المتوفرة في الجامعة الألمانية بالقاهرة طبقًا للمعايير الدولية كمعمل الأراترونكس ARAtronics المعني بتطوير أجهزة الاستشعار الدقيقة الجديدة والمحركات للقياس والتحكم في نطاق تكنولوجيا النانو.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعمل تم تأسيسه بأيدى أعضاء هيئة التدريس قسم الميكاترونكس بكلية الهندسة في الجامعة الألمانية بالقاهرة بإشراف الدكتور أمير رشدي.

وزار أعضاء الوفد مدينة الطاقة الشمسية التي تعد أكبر معمل بحثي تعليمي تدريبي إنتاجي للطاقة النظيفة على مستوى مصر والعالم وهى مزودة بأول محطة شحن طاقة للسيارات الكهربائية فى مصر مما يفتح المجال لتجارب استخدام السيارات الكهربائية بها، ثم انتقل الحضور لتفقد المجمع الصناعي البحثي الذي يضم 10 شركات من أمهات الصناعة الألمانية العالمية ويعمل على توطين أحدث التكنولوجيات الداعمة للصناعة المصرية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة

وتضمنت الزيارة استعراض مشروعات تخرج طلاب كلية العلوم التطبيقية والفنون في الجامعة الألمانية بالقاهرة بأقسامها الثلاث تصميم المنتج، وتصميم الجرافيك، وتصميم الميديا، ومركز هوية مصر المُكلف بتفيذ الهوية البصرية لكل محافظات مصر ووضعها على الخريطة العالمية للترويج السياحي لها.

وعقب انتهاء الزيارة التفقدية لمرافق الجامعة الألمانية بالقاهرة، تم تنظيم ندوة نقاشية دعُى لحضورها عمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلا ب بالجامعتين الألمانيتين وبحضور لفيف من الشخصيات الأعلامية خصصت لشرح معلومات حديثة بشأن السفر إلى ألمانيا ومنح التأشيرات.

بدأت فاعليات أعمال الندوة بكلمة ترحيب من الدكتور أشرف منصور لإنجلهارد مازانك معرباً عن تقديره لمجهوده المتواصل في خدمة ودعم طلاب الجامعتين الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة في تيسير إجراءات السفر إلى العاصمة الألمانية برلين منذ افتتاح مقرها عام 2012، لافتاً إلى أن مازانك يعد من الشخصيات الداعمة للجامعتين، وإلى أن تلك الزيارة الأولى له لمصر.

الجامعة الألمانية بالقاهرة

وعبر انجلهارد عن سعادته بتواجده بالجامعة في العام ال21 من تأسيسها بقيادة الدكتور أشرف منصور الذي كان لديه حلم بناء جامعة المانية برؤية مستنيرة تجلت فيما رأه بالجامعة من معامل حديثة وقدرات بشرية تتصف بروح العمل الجاد والحماس والذكاء ، وشباب على مستوى عال من الكفاءه يسهم بدوره فى الإرتقاء بمجتمعه سواء فى مصر أو فى المانيا.

وأكد رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين، أن ولاية برلين تسعى من خلال تأسيس دائرة حكومية جديدة تحمل اسم "دائرة الهجرة في الولاية" التي تتولى مسؤولية كل شيء يتعلق بتصاريح التأشيرة "الفيزا" للدخول إلى الولاية والإقامة وهى الخطوة الجديدة التي اتخذتها منذ عام 2020، بحيث أصبحت برلين واحدة من أولى الولايات الألمانية التي تعزز جهودها في جذب العمال الأجانب المهرة وتسهيل جذب أسرهم للإقامة الدائمة.

ونوه إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تسهيلات في الحصول على الجنسية الألمانية بتقليص فترة الانتظار "الزمني" للحصول عليها مع الإبقاء على جنسية البلد الأم.