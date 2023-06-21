المنيا تعمل على توصيل المرافق بـ 5 مجمعات خدمية بديرمواس

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف الجهود؛ لسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمحافظات، برفع نسب تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية، واتخاذ اللازم لضمان دخولها الخدمة وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن وفداً من وزارة التنمية المحلية ، تابع العمل بالمجمعات الخدمية والمجالس القروية الخمسة، للتأكد من الإنتهاء من توصيل المرافق وتركيب (عدادات المياه -الكهرباء) ، ووحدات الحريق والوقوف على مدى جاهزيتها للتشغيل.

وأشار إلى أن الإنتهاء من تجهيز المجمعات بالأثاث ، وتدريب عدد من الموظفين وإعدادهم للعمل داخل هذه المجمعات، وفى مركز ومدينة أبوقرقاص.

وتفقد تاج أبو سداح رئيس المركز، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية أسمنت ضمن (حياة كريمة)، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ فيها، والوقوف على المعوقات التي تعرقل استكمالها، مشدداً على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.