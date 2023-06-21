مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى إنهيار منزل بقنا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق، بقرية المسارعة التابعة لمجلس قروي أبومناع غرب بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية المسارعة التابعة لمجلس قروي أبومناع غرب بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق، بقرية المسارعة بأبومناع غرب بمركز دشنا، ما أسفر عن مصرع حنان خضري حسين، تبلغ من العمر 42 عاما، وإصابة سامية أبو الفضل محمد، تبلغ من العمر 36 عاما، وبدري عسران أبو الفضل، يبلغ من العمر 46 عاما، وحجاج عطالله أبو الحسن، يبلغ من العمر 6 أعوام، وسامية محمد أبو الفضل، تبلغ من العمر 5 أعوام، وعلي جابر أبو الحسن، يبلغ من العمر 3 أعوام، وجرى نقلهم إلى مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو، قبل أن يتقرر نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.