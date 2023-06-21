إعتماد برنامجى الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية والفرنسية بحقوق المنصورة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إعتماد برنامجى الدراسة القانونية باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق على الإعتماد الأكاديمى كأول برنامجين معتمدين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد.

وأكد أن اعتماد برنامجي الدراسة القانونية باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق سيسهمان في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية وتحسين مستوى الخريجين القانونيين ، من خلال تنوع التخصصات والذى يسهم فى بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030.

وحث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحقوق على مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه كلية الحقوق والجامعة والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي تطلعات الجامعة والمجتمع، لتحقيق رسالتها ورؤيتها.

ووجّه الدكتور شريف يوسف خاطر، التهنئة لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية علي دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامجين

من جانبه أكد الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، أن هذا الإنجاز ليس غريبًا على كلية الحقوق و جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن الكلية كانت قد رسمت لنفسها منهجية لتحقيق التميز منذ البدايات، وسعت إليه بدعم من إدارة الجامعة كان نتيجته حصول برنامجي الدراسة القانونية باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية على الاعتماد لتلبي التطلعات المستقبلية في خدمة المجتمع وتطويره بما يعكس طموح الكلية في الاضطلاع بدورها الريادي في مجالات التعليم والثقافة في المجتمع.