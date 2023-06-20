نشرة أخبار الوفد.. رفعُ الحدِ الأدنى للأجورِ للعاملينَ بالقطاعِ الخاصِ.. والتموين تطرح لحوم بـ 250

رصدتْ بوابةَ الوفد أهمَ الأخبارِ المحليةِ والرياضيةِ والفنيةِ، في نشرةِ أخبارِ اليومِ الثلاثاء الموافقَ 20 يونيو 2023.



نبدأ بالأخبار المحلية



قالَ الدكتور رضا حجازي، وزيرُ التربيةِ والتعليمِ والتعليمِ الفنيِ إنَ أسئلةَ امتحانِ مادة اللغةِ الثانيةِ للثانويةِ العامةِ متزنةً ووفقَ المواصفاتِ الفنيةِ، مؤكدًا أنَ اللجانَ منضبطةٌ وهناكَ متابعةُ دقيقةٌ لأيِ مخالفاتٍ تحدثَ داخلَ اللجانِ.

قررَ المجلسُ القوميُ للأجورِ، رفعُ الحدِ الأدنى للأجورِ للعاملينَ بالقطاعِ الخاصِ منْ ألفين وسبعمائة إلى ثلاثة آلاف جنيهِ بداية منْ يوليو القادمِ.

أصدرَ الدكتورُ خالد عبدالغفار، وزيرُ الصحةِ والسكانِ، قرارًا بحظرِ التدخينِ نهائيًا بصورهِ كافة في مختلفِ المنشآتِ الصحيةِ سواء التي تقدمُ خدماتٍ علاجيةً أوْ وقائيةٍ أوْ تأهيليةٍ.

وفي أخبارنا العالمية ...



ارتفعَ عددُ الشهداءِ الفلسطينيينَ جراءَ الاقتحامِ الذي نفذتهُ قواتُ الاحتلالِ في جنين، إلى 6 شهداءَ بينهمْ طفل، حسبما أعلنتْ وزارةَ الصحةِ الفلسطينيةِ، صباحَ اليوم الثلاثاء.

واجهَ سكانُ منطقةٍ "كوميتىْ ديلْ بويبلو"، شمالَ العاصمةِ الإكوادوريةِ، كيتو، رجالُ منْ عصابةٍ إجراميةٍ، بسببَ منزل يتمُ فيهِ تخزينُ المخدراتِ، وهوَ ما أدى إلى حدوثِ حربِ شوارعَ أدتْ إلى مقتلِ شخصٍ وإصابةِ آخرَ وإحراقِ ثلاثة منازلَ.



ومن أخبارنا الاقتصادية...



طرحتْ وزارةُ التموينِ لحومَ ضأنٍ طازجةٍ منْ كينيا بسعرِ 250 جنيهًا للكيلو، حيثُ يتمُ استيرادُ خرافٍ حيةٍ منْ كينيا وذبحها داخلَ الأراضي المصريةِ، وطرحها بمنافذَ الوزارةِ.

سجلتْ أسعارُ الذهبِ اليوم الثلاثاء تراجعَا كبيرَا إذْ سجلَ جرامُ الذهبِ عيارَ 21 وهوَ الأكثرُ مبيعَا في مصرَ ألفين ومائة وثمانينَ جنيهًا، وعيارَ 18 سجلِ ألفًا وثمانمائة وتسعة وستينَ جنيهًا.



وفي نشرتنا الفنية...



انتهى الفنانُ نادر أبو الليف من تسجيلِ أغنيةٍ جديدةٍ بعنوانِ "الدنيا بنكَ" من كلماتِ محمود شوقي وألحانِ وتوزيعِ أسامة عبدالهادي، وقررَ أبو الليف تصويرها على طريقةِ الفيديو كليب وطرحها خلال الفترةِ المقبلةِ.

تعرضتْ المغنيةُ بيبي ريكسا للضربِ في وجهها عن طريقِ هاتفٍ طائرٍ؛ خلال حفلتها الموسيقيةِ في نيويورك، حيثُ انتشرَ فيديو للمغنيةِ البالغةِ من العمرِ 33 عامًا وهيَ تتعرضُ للضربِ بالهاتفِ في وجهها.

