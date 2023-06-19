برلين تدعم الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية

أشاد إنجلهارد مازانك Engelhard Mazanke رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين، بجهود الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، لإنجلهارد مازانك Engelhard Mazanke رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين.

ووصف رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بأنهما فنارا للتعليم الجامعي، ونموذج يحتذى به.

وأشار رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين إلى بذل كل الجهد من أجل تدعيم الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية والتعامل معها في المجال الثقافي والعلمي.

وأبدى رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين إعجابه نشاطات الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية في برلين وبكل أنشطتها في مصر.

وأشار رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين إلى أن 8 آلاف طالب على الأقل في الجامعة الألمانية بالقاهرة أقاموا في برلين بسبب التعاون مع مكتب الهجرة.

وأضاف رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أنه بالنسبة لفيزا إقامة الطلاب ستزيد لمدة 30 يوم بدلا من 21 يوم وأن فترة السماح ستصل إلى 18 شهرا بعد فترة دراستهم لديهم فرصة للبحث عن عمل.

وأضاف رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أنه يمكن لأي شخص أنهى دراسته خارج ألمانيا التقديم لبطاقة الفرصة خلال فترة 12 شهرا والبحث عن عمل.

تسهيلات لطلاب الجامعة الألمانية في مصر

كشف الدكتور أشرف منصور، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن تسهيلات لهجرة خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية إلى برلين.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن دولة ألمانيا تحتاج 100 ألف مهندس و400 ألف وظيفة سنويًا، وأن الوضع القانوني الألماني لفيز الدراسة تاريخي لأن الحصول على الفيزا لا يأخذ أكثر من أيام.

وأشار رئيس الجامعة الألمانية أن العالم أصبح قرية صغيرة وهناك حركة من جانب الأكاديميين كنوع من أنواع استقطاب العقول.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية أن مصر فيها 105 ملايين مواطن وتتميز بأن الاقتصاد متعدد التنوع فلدينا السباحة والزراعة والميكانيكا والصناعة، وأنها الدولة الوحيدة في المتوسط التى لديها هذا العمق السكاني والتنوع الاقتصادى.

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بوجود طرق عديدة لحساب الناتج القومي المحلى ومصر في المنتصف لكن هي في المركز الـ21 على مستوى العالم في الناتج المحلي.

