محافظ القاهرة: رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الحكومية بالعاصمة استعدادًا لعيد الأضحى 

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك ، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات ، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل .

حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية على شوادر ومحلات

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية ( الجزارة ) ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها ( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها ، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية .

يذكر أن اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة أكد أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل علي مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة .

و شدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .

وأشار محافظ القاهرة انه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار د. صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطري، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص ارقام التليفونات ، ( ٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣ ) ومحمول 01550987957 وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧ لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين،

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد.