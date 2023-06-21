نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى بمركز شهداء الكتبية ١٠٣ صاعقة ( الشرابية سابقا ) التابع للمديرية ، وذلك في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل بأهمية متابعة خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي وتوفير فرص تدريبية للشباب وتطوير قدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

تفقد دورة الخياطة والتفصيل

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن وفداً من المديرية قام بتفقد دورة الخياطة والتفصيل بالمركز ،والتي تضم ١٢ متدربة ،وبدأت هذه الدورة فى ١٥ مايو الماضي وتنتهي في ٢٦ يونيه الجاري..

من جانبها أكدت علياء مصطفي مدير المركز أن الدورات يجرى تنظيمها بإنتظام داخل المركز ،مع اتاحة المزيد من الدورات خلال العام المالى الجديد أمام الشباب .

ووجه مدير المديرية احمد عزاز الشكر والتقدير للقائمين علي العمل بالمركز للجهد المبذول مع الوعد بلقاء أخر في نهاية الدورة لتسليم شهادات التخرج لمن أتموا الدورات التدريبيه، والاستعداد لاستقبال دفعه جديدة من المتدربين.

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103