تسهيلات لهجرة خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى برلين

كشف الدكتور أشرف منصور، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن تسهيلات لهجرة خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية إلى برلين.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، لإنجلهارد مازانك Engelhard Mazanke رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين.

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن دولة ألمانيا تحتاج 100 ألف مهندس و400 ألف وظيفة سنويًا، مشيرا إلى أن الوضع القانوني الألماني لفيز الدراسة تاريخي لأن الحصول على الفيزا لا يأخذ أكثر من أيام.

وأشار رئيس الجامعة الألمانية أن العالم أصبح قرية صغيرة وهناك حركة من جانب الأكاديميين كنوع من أنواع استقطاب العقول.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية أن مصر فيها 105 ملايين مواطن وتتميز بأن الاقتصاد متعدد التنوع فلدينا السباحة والزراعة والميكانيكا والصناعة، وأنها الدولة الوحيدة في المتوسط التى لديها هذا العمق السكاني والتنوع الاقتصادى.

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بأن هناك طرق عديدة لحساب الناتج القومي المحلى ومصر في المنتصف لكن هي في المركز الـ21 على مستوى العالم في الناتج المحلي.

تسهيلات الهجرة إلى ألمانيا

كشف إنجلهارد مازانك Engelhard Mazanke رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين، تقديم تسهيلات للهجرة إلى ألمانيا.

وأوضح رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أنه خلال السنة المقبلة ستتغير بعض القوانين للحصول على الهجرة حتى تحتاج للمرور على مكتب شئون الأجانب والهجرة.

وأضاف رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أنه سيتم الحصول على الفيزا عن طريق الرقمية من خلال المواقع الإلكترونية لتسهيل إجراءات الحصول على الفيزا.

وذكر رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أنه بالنسبة لفيزا إقامة الطلاب ستزيد لمدة 30 يوم بدلا من 21 يوم وفترة سماح 18 شهرا بعد فترة دراستهم ليكون لديهم فرصة للبحث عن عمل.

وتابع رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أنه يمكن لأي شخص أنهى دراسته خارج ألمانيا التقديم لبطاقة الفرصة خلال فترة 12 شهرا والبحث عن عمل.

ونوه رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين بأن الهدف من هذه التغيرات استقطاب نحو 65 ألف عامل سنويا بأسرهم ويكون حظ برلين منهم نحو 12 ألف عامل.

ولفت رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين إلى أنه عند انقضاء فترة التأشير يأتي سؤال الإقامة الدائمة في ألمانيا وسيحصل على البطاقة الزرقاء بأقصى مدة ثلاث سنوات.

شروط الحصول على الجنسية الألمانية

وذكر رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أنه في 2024 سيكون هناك فرصة أكبر للتقدم للحصول على الجنسية الألمانية.

وأوضح رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أن شروط الحصول الجنسية يتضمن أن يكون الشخص قضى 8 سنوات في ألمانيا، وألا يكون عليه أية عقوبات جنائية، وأن يتقن اللغة الألمانية لكن الحقيقة بالرغم من توافر هذه الشروط إلا أن عدد قليل جدا يتقدم للحصول على الجنسية.

ولفت رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين إلى أن التغيير الأساسي سيكون أن المانيا ستسمح بالاحتفاظ بالجنسية الأساسية بجانب الألمانية، وستقصر من 8 لـ 5 سنوات وإذا أثبت الشخص اندماج في المجتمع الألماني ستقصر المدة لـثلاث سنوات.

وأشار رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين إلى أن كل المقترحات القانونية هذه تعد مسار جدل في ألمانيا بسبب حدوث تغيرات في الحدود الألمانية وهى الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى دخول مليون لاجىء إلى ألمانيا وأغلبهم سيدات بأطفالهم.

ونوه رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين أن ألمانيا بلد مستقبلاً للهجرة وهي بلد محبوبة وأصحبت البلد الثانية بعد الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين، نحن كدولة نبذل كل الجهود على جميع المستويات المدنية والقانونية والسياسي لنعزز سبل التعاون مع المؤسسات منها الجامعة الألمانية.





