محافظ الفيوم يعتمد تنسيق الثانوي العام ب233 درجة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، للعام الدراسي 2024/2023م.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه قد تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023م، على مستوى محافظة الفيوم بمجموع 233 درجة.

محافظ الفيوم يعتمد تنسيق الثانوي الفني والفندقي

وشمل تنسيق المدارس الفنية الفندقية، مدرسة الفيوم الفندقية بشكشوك ، إدارة سنورس التعليمية، بمجموع 195 درجة، ومدرسة الفيوم الفندقية بدمو بشرق الفيوم 200 درجة، بينما جاء تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التعليم والتدريب المزدوج صناعي وتجاري بمجموع 200 درجة، ومدرسة الفيوم الزراعية 160 درجة. وتنسيق مدارس التعليم الزراعي، مدرسة الفيوم الزراعية 147 درجة ، ومدرسة طامية الزراعية المشتركة 140 درجة ، ومدرستي أبشواي الزراعية، والهواري الزراعية بسنورس 143 درجة، ومدرسة الفيوم الزراعية مهني، ومدرسة طامية الزراعية المشتركة مهني(خريجي الإعدادية المهنية)، 120 درجة. وفي تنسيق مدارس التعليم الفني الصناعي تم اعتماد درجات القبول بمدارس التعليم الفنى الصناعي، ففي مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية بنين 165درجة، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية 160 درجة ، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية مهنى ، لخريحي الإعدادية المهنية بالمحافظة، 120 درجة ، ومدرسة الفنية بنات الجديدة 173درجة، ومدرسة الفنية بنات الجديدة مهنى ، لخريحي الإعدادية المهنية بالمحافظة، 120 درجة ، ومدرسة العبور الفنية بنات بدسيا 150 درجة ، ومدرسة الفنية بنات بسنورس ومدرسة هوارة الفنية الصناعية 170 درجة ، والفنية بنات بالحادقة 190 درجة ، والفنية بنات بالعدوة ومدرسة ناصر الصناعية بنين 150 درجة ، ومدرسة ابوكساة الصناعية بنين 140 درجة ، ومدرسة الشهيد يحي البحيري الصناعية بالسنجق 155 درجة ، ومدرسة الشهيد على احمد راغب 160 درجة ، ومدرسة ابوكساة الفنية بنات 180 درجة، ومدرسة الشهيد ماجد فرج الصناعية بطامية، ومدرسة طامية الصناعية بنات 150 درجة ، ومدرسة الشهيد حسام جمال الصناعية بنين بإطسا 153 درجة ، ومدرسة 6 أكتوبر الصناعية بنات 155 درجة ، ومدرسة زكي صالح الفنية بنات بيوسف الصديق 140 درجة. وفي تنسيق مدارس التعليم التجاري تم اعتماد درجات القبول بمدرسة الفيوم التجارية بنات بغرب الفيوم 175 درجة ، ومدرسة التجارة بنين بالصوفي بغرب الفيوم 150 درجة، ومدرستى على فراج التجارية المتقدمة بنين وبنات بشرق الفيوم، ومدرسة اللاهون التجارية بنات بشرق الفيوم 160 درجة، ومدرستى هدى محجوب التجارية بيوسف الصديق والجارحي التجارية المشتركة بيوسف الصديق، 160 درجة، ومدرسة أبوجنشو التجارية المشتركة بنين وبنات بأبشواي 160 درجة، ومدرسة سنرو التجارية المشتركة 145 درجة، ومدرسة محمود حمزاوي التجارية بنات بطامية 180 درجة، ومدرسة فاطمة الزهراء التجارية المشتركة بسنورس 175 درجة، ومدرسة سنهور التجارية المشتركة 160 درجة، ومدرسة إطسا التجارية المشتركة ، 145 درجة، ومدرسة الشهيد معوض التجارية المشتركة بإطسا 140 درجة، ومدرسة حافظ عبدالعزيز التجارية المشتركة بإطسا 160 درجة. وجاء تنسيق مدارس التعليم الفني خدمات لجميع أبناء المحافظة على النحو التالي، فندقي 160 درجة، وصناعي 144.5 درجة، وتجاري 140درجة للبنات، 141 درجة للبنين، وزراعي 140 درجة.