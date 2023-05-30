مخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التخلص الآمن.. ندوة بمركز شباب قنا

نظمت مديرية الشباب والرياضه بمحافظة قنا، بالتعاون مع مركز شباب قنا، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان، التوعيه بمخاطر المخلفات الكترونيه وطرق التخلص الآمن منها بمركز شباب قنا.

تناولت الندوة فى بدايتها مجموعة من المحاور منها مفهوم المخلفات الالكترونية سبب المسمى المخلفات الإلكترونية، أنواع المخلفات الالكترونية واضرار المخلفات الالكترونية، و دور الدولة في المكافحة الآمنة للمخلفات الإلكترونية، دور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات الالكترونية، والنفايات الإلكترونية وتتضمن جميع الإلكترونيات التي لم نعد نستخدمها في يومنا الحالي، إما بسبب القدم وأنها لم تعد مفيدة مع متطلباتنا، فالنفايات الإلكترونية هي كل المعدات الإلكترونية سواء كانت إصدار قديم أو معدات إلكترونية بها خلل ما أو كسر أو اي أنها أصبحت غير قابلة للاستخدام .

كما تطرقت الندوة أيضا إلى أهمية الحاجة للتخلص من المخلفات الإلكترونية بشكلٍ صحيح، من أجل الحفاظ على البيئة فهي تحتوي على العديد من المكونات السامة مثل الباريوم والرصاص والزئبق والكادميوم، وتشمل المخلفات الإلكترونية العديد من الأغراض مثل: معدات الصوت والفيديو، وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون وجميع معدات الحاسوب من كاميرا و ميكروفون وآلة طابعة ولوحة المفاتيح والفأرة ومشغل الأقراص المدمجة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمر موسي وكيل الوزارة وإشراف محمد عبد الرحيم الوكيل الشبابي ومحمد علي مدير عام اداره شباب قنا.

معسكر تدريبي

وفى سياقا متصل نفذت مديرية الشباب والرياضة بقنا، متمثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومن خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة ، فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية (تثقيفية - ترويحية - رياضية) للنشء والطلائع، تحت مسمى ( summer camp) ،

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.

يهدف المعسكر إلى تعزيز المواطنة وروح الانتماء لدى النشء، وصقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم الثقافية والاجتماعية والرياضية ، وتوجيهها التوجيه السليم ، بالإضافة إلى الاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع والفائدة ، علاوة على تنمية المهارات القيادية والحياتية لديهم ، غرس القيم الايجابيةو الاعتماد على النفس الإيثار لدى الشباب .