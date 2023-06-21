5.3 مليار جنيه لتطوير شبكة توزيع كهرباء الإسكندرية

فى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على أنحاء الجمهورية كافة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

فى إطار الاهتمام الكبير والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء، لتحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة فى أنحاء الجمهورية كافة.

فى هذا الصدد ففى نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التى تخدم فى نطاقها الجغـــرافى من منطقة أبوقير شرقًا حتى الكيلو 66 غربًا ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالي 3 ملايين مشترك، تم الانتهاء من تنفيذ الخطط الاستثمارية خلال السنوات العشـر المنصـرمة من العام المالي 2014/ 2015 حتى 2022/ 2023 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.4 مليار جنيه، إذْ تم تنفيذ (1018 كم كابلات جهد متوسط – 477 كم كابلات جهد منخفض – 1388 كم كابلات هوائية جهد منخفض – 979 محول بقدرات مختلفة – عدد 12 موزع).

قامت الشـركة باستهداف تطوير مراكز التحكم التابعة لها وذلك لإدارة الشبكة الكهربية بكفاءة عالية وسرعة التوصيل فى حالة حدوث أعطال وموازنة الأحمال الكهربية بين المشتركين، إذْ تم تطوير مركز تحكم شرق والذي يخدم مناطق شرق بدءًا من سيدى جابر حتى أبوقير، بعدد (10) محطات محولات وعدد (30) موزعًا، وعدد 600 حجرة محولات، وتم التشغيل التجريبى للمركز والذى سيساعد على خفض زمن الانقطاعات لجمهور المواطنين.

كما تعكف الشركة حاليًّا على تطوير مركز تحكم غرب الاسكندرية والذى يخدم من منطقة القبارى حتى مدينة الحمام بعدد (12) محطة محولات و (56) موزعًا وعدد (100) حجرة محولات، وكذلك تطوير مركز التحكم الإشرافى، هذا بالإضافة إلى تركيب 300000 عداد ذكي فى منطقة غرب الإسكندرية، وذلك بدعم من مشـروع القرض الخارجى بالاشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وجارٍ دراسة تطوير مركز تحكم وسط، وبذلك تكون الشـركة رائدة في تنفيذ مشروعات التحكم في الشبكة عن بعد لكامل الشبكة.

هذا وفي إطار تقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين فقد تم الانتهاء من تطوير عدد (6) مراكز خدمة تطويرًا نموذجيًّا (برج العرب – سموحة – وسط المدينة – سيدي بشـر – أبوقير – الجلاء) ليصبحوا مراكز ذكية ويخدمون عدد (571) ألف مشترك، وجارٍ العمل على عدد (2) مركز خدمة (الإبراهيمية – انسطاسي)، ومستهدف تطوير عدد (3) مراكز خلال العام المالي 2023/ 2024 (سابا باشا – السيوف – محرم بك).

تم تكثيف عملية تركيب العدادات مسبقة الدفع الكودية للعقارات المخالفة، إذْ تم خفض زمن إنهاء الإجراءات والاتصال اليومي المستمر بالمشتركين الذين تقدموا بطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتذليل أى عقبات وكذلك تقسيط قيمة المقايسات في حدود السلطات الممنوحة لرئاسة الشركة، ويبلغ إجمالي المركب حاليًّا حوالى 150 ألف عدَّاد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ويتم تركيب الطلبات المسددة أولاً بأول ولا يوجد أى عدادات انتظار، ولا يوجد أى تأخير لدى الشركة حاليًّا.

هذا وتقوم الشركة بالتعاون مع جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ مشـروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية جديدة وطرق وكباري وشق مصارف للمياه ومشروعات ترفيهية وخدمية، إذْ قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للكثير من المشـروعات لحساب الغير والآتي أبرزها:

· قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية اللازمة لمشـروعات بشاير الخير (1 , 2 , 3 , 5) بإجمالي تكلفة تقديرية 362 مليون جنيه، وجارٍ حاليًّا الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربية للمرحلة الثانية من مشـروع بشاير الخير 5 - كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربية اللازمة للأعمال الإنشائية في مشروع (مشارف الخير) والتي تبلغ التكلفة التقديرية له 2.1 مليار جنيه.

· تم تنفيذ تعديل مسارات المهمات الكهربية المتعارضة مع الطرق الاستراتيجية (الطريق الساحلي – الكافوري – الدائري)، إذْ بلغ إجمالي الأعمال الكهربية التي قامت الشركة بتنفيذها لتطوير هذه الطرق مبلغ 50 مليون جنيه.

· هذا وقامت الشـركة بتنفيذ عددٍ من المشـروعات الكهربية لزوم توسعة الطرق الاستراتيجية مثل توسعة الطريق الصحراوي وتوسعة طريق وادي النطرون وكذلك مشـروع نفق 45، وكذلك يجري العمل على مشروعات محور التعمير ومشروع محور ماريا وطريق البتروكيماويات وتوسعة طريق حسن علام وطريق القوس الغربي (محور عمر سليمان).

· قامت الشركة بتنفيذ ترحيل جميع المهمات الكهربية المتعارضة مع مشـروع شريان الأمل (طريق المحمودية) وكذلك تمت التغذية الكهربية للمناطق التنموية بالمشـروع، وبلغت إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة 200 مليون جنيه.

· وكذلك قامت الشركة بتنفيذ المشروعات الكهربية وذلك ضمن أعمال تطوير الحدائق التاريخية في نطاق محافظة الإسكندرية (حدائق المنتزه وحدائق أنطونيادس) وقد بلغت التكلفة التقديرية للأعمال 70 مليون جنيه.

· كما يجري العمل حاليًّا على تنفيذ الأعمال الكهربية لترحيل المهمات المتعارضة مع مسار مشروع القطار السريع.

· وكذلك يجري العمل حاليًّا على تنفيذ التغذية الكهربية للمشروع القومي (الدلتا الجديدة) في نطاق الشركة.

· كما قامت الشركة بتنفيذ الأعمال الكهربية لعددٍ من المشروعات وتطوير المباني التاريخية في نطاق المحافظة مثل مبنى المركز الإقليمي والمتحف اليوناني الروماني وجراج الخالدين، وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 5 ملايين جنيه.

· كما قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للكثير من المشروعات المتنوعة لخدمة المواطن السكندري وللمساهمة في دفع عجلة الإنتاج، مثل: (المجزر الآلي ببرج العرب – سوق الجملة – الجامعة التكنولوجية – مصنع الألبان للإنتاج الحيواني – صالة الألعاب الرياضية بستاد برج العرب – مشـروعات تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بالكتل السكنية).

محطة معالجة الصرف الصحي بشارع 45) وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 90 مليون جنيه.

· هذا وتشارك الشركة في عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى والنجوع ضمن مشروع حياة كريمة طبقًا لأعلى الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، إذْ يتم تنفيذ التطوير بعدد (4) مراكز رئيسية (برج العرب – أبوصير – الغربانيات – بهيج)، ويتبعها عدد (55) نجع وقرية ويستفيد من التطوير حوالى 82000 مواطن، وذلك بخلاف توصيل التيار الكهربائي لجميع الإنشاءات الخدمية والصحية والتعليمية الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة، وقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بإعداد الدراسات والرسومات والتصميمات الخاصة بتطوير الشبكة الكهربائية للقرى والنجوع بالمبادرة، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كبرى الشركات الاستشارية، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير فى 30 / 6 / 2023، وسيتم استكمال باقي الأعمال ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للشركة.