حصول معمل محطة مياه نجع حمادي على تجديد شهادة الأيزو

صرَّح المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عن تجديد حصول معمل محطة مياه نجع حمادي الكبرى على شهادة الأيزو الدولية "17025" والتي تغذي مدينة نجع حمادي وما حولها بالمياه النقية، إذْ تنتج 70 ألف متر مكعب باليوم من المياه.

إذْ أجرى فريق "إيجاك" تفتيشًا على معمل محطة مياه الصالحية بقنا، أشاد خلاله فريق التفتيش المكون من الدكتور أحمد القاضي، والدكتورة رباب الشيخ بمستوى الجودة والكفاءة العالية في نظام العمل بالمعمل.

متابعة وتحليل عينات مياه الشرب من المحطات:

أوضح رئيس مياه قنا، أن معامل مياه الشرب ومعامل الصرف الصحي بالشركة تقوم بمتابعة وتحليل عينات مياه الشرب من المحطات المختلفة للتأكد من جودتها ومطابقة للقوانين وللكود المصري.

كما أكد عرفة أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.