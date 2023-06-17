آليات تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ومديري الإدارات التعليمية، اليوم السبت؛ لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات.

إطلاق مجموعات الدعم المدرسي

وأطلقت وزارة التربية والتعليم مجموعات الدعم المدرسي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فضلا عن بحث عدد من الملفات التعليمية الهامة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مجموعات الدعم المدرسي تقدم بمقابل مادي مناسب لتحسين مستوى الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ان مجموعات الدعم المدرسي اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى حصول المعلم على مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة، في مجموعات الدعم المدرسي.

ووجه وزير التربية والتعليم بإدارة مجموعات الدعم المدرسي بشكل احترافي وتخطى العقبات التي قد تشكلها الإجراءات الروتينية وبدء إجراءات تجهيز قاعات إضافية لمجموعات الدعم المدرسي عقب امتحانات الثانوية العامة مباشرة وتزويدها بكافة الإمكانيات لضمان استدامتها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب.



وأوضح وزير التربية والتعليم أنه وجه بتجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه حفاظًا على انتظام سير الامتحانات وخاصة الشهادة الإعدادية، سيكون امتحان الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وكشف أية حالات غش عادى أو إلكتروني في ذات التوقيت .

وفي سبيل النهوض بمنظومة التعليم بكل عناصرها، أشار وزير التعليم إلى المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، موضحًا أنه يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

وأشاد الدكتور رضا حجازي، بكافة الجهود التي بذلت لإعداد وتنفيذ حقيبة التأهيل التربوي وبرنامج التدريب الذهني والبدني بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وجه بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.