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السبت 17 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

صاحب فيديو توثيق لحظات وفاة والده: التصوير هدفه الدعاء له وليس الأرباح

شاب يوثق لحظة وفاة
شاب يوثق لحظة وفاة والده

علق محمد علام، صاحب فيديو توثيق وفاة والده على نشر الفيديو عبر تيك توك، قائلا: ان هذه الفيديوهات قبل وفاة والده بـ11 يوما.

وقال محمد علام ، إن هناك مجموعة الضغوط تعرض لها قبل وفاة والده، موضحًا أن الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما انه تم تصوير فيديو لوالده أثناء تواجده في عربية الإسعاف وذهاب للمستشفيات، وعقب وفاة والده، تم نشر الفيديو من أجل أن يدعو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق الفيديو 1.6 مليون مشاهدة.

 

وأضاف محمد علام، أنه عقب وفاة والده تم تصوير فيديو بعد دفنه في الترب، كما أنه لا يعلم سبب نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشعر بالندم بسبب نشره لهذه الفيديوهات.

صاحب فيديو توثيق لحظات وفاة والده: التصوير هدفه الدعاء له وليس الأرباح

وأكمل: 60% من متابعي السوشيال ميديا، تعاطفوا معه،  والهدف من نشر هذه الفيديوهات هو الدعاء لوالدي وليس تحقيق الأرباح من وراء المشاهدات، كما أن هناك العديد من البلوجر أو المشاهير ينشرون فيديوهات مشابه للفيديوهات التي نشرتها، منوهًا أنه حذف بعض الفيديوهات، بناء على طلب محاميه، لملاحقة بعض الأشخاص الذين ينشرون هذه الفيديوهات.

نشر شاب على حسابه الشخصي بموقع تيك توك، مجموعة من الفيديوهات، التي وثق فيها لحظات احتضار والده، وليتعرض بعدها لموجة هجوم من مستخدمي التواصل الاجتماعي بسبب نشره تلك الفيديوهات.

 

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد. 

 

شاهد الفيديو.. 

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