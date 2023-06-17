مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة.. لا تغيير في قواعد تنسيق الجامعات 2023

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على استمرار العمل بقواعد تنسيق الجامعات للعام الماضي لخريجي الثانوية العامة المتقدمين للجامعات العام الدراسي 2023-2024.

قواعد تنسيق الجامعات 2023

أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفني للتمريض والمعاهد الفنية والصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم جاء عقب دراسات مُتأنية من لجان القطاع المعنية التي ارتأت عدم وجود داعٍ لاختبارات القدرات لهؤلاء الطلاب.

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وقال سيد عطا، إن هناك عدد من الكليات التي تحتاج مهارات معينة مثل تربية فنية وتربية موسيقية وتربية نوعية وتربية رياضية، فلابد لها من اختبارات قدرات بنفس قواعد العام الماضي، مشددًا على أن المجلس الأعلى للجامعات يناقش كل عام قبل بدء التنسيق قواعد القبول التي يتم على أساسها موسم التنسيق القادم، وهي مجرد قواعد تخرج للوزير رضا حجازي، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر شاشة “الحياة”.

وتحدّث عن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أن مكتب التنسيق سيكون بنفس قواعد العام الماضي وليس به تغيير، كما أنه هذا العام الحالي تم التخفيف على الطلاب بإلغاء امتحانات القدرات للقبول بعدد من الكليات.

وجاء ذلك خلال عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جامعة قناة السويس.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن يتم القبول بكل كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

قواعد التنسيق للشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.